11 февраля открылся прием заявок на участие в первом Всероссийском конкурсе современного искусства и дизайна “Хохлома. Конкурс 2025». Он представлен восемью номинациями в различных творческих направлениях, что позволит участникам всесторонне раскрыть хохломской промысел. Призовой фонд конкурса составляет три миллиона рублей.

Конкурс реализуется при поддержке Правительства Нижегородской области.

«Нижегородская область – центр народных художественных промыслов России, и для нас важно, чтобы наш «культурный код» сохранялся и был востребованным у современного потребителя. «Хохлома. Конкурс 2025» позволит не просто оценить творчество участников, но и увидеть, как может быть интерпретирован промысел в совершенно нетипичные для него формы, такие как музыка, игра или анимация. Совместно с лидерами индустрии современного искусства мы определим победителей и реализуем лучшие проекты. Наша главная цель – переосмыслить хохлому, подчеркнув её художественную ценность и роль в национальной культуре», – сказал Глеб Никитин.

Куратором конкурса стала Катя Бочавар – художник, куратор, продюсер и архитектор выставочных пространств.

Конкурс представлен в восьми номинациях: «Мода», «Текстиль», «Анимация», «Графика», «Музыка», «Паблик арт-объект», «Игра», «Мебель», и будет оцениваться экспертным жюри.

Так, например, номинации «Мода» и «Текстиль» оцениваются дизайнером Аленой Ахмадуллиной и командой модного дома Alena Akhmadullina, «Паблик арт-объект» –генеральным продюсером фестиваля «Архстояние» Юлией Бычковой с командой арт-парка Никола-Ленивец, «Игра» – экспертами Организации развития видеоигровой индустрии, а «Музыка» – музыкантами Московского Ансамбля Современной Музыки (МАСМ).

Жюри проанализирует полученные работы и выберет трех победителей в каждой из номинаций. Призовой фонд будет равномерно поделен среди всех призеров. К реализации будут рекомендованы по одной работе из каждой номинации, их определит попечительский совет конкурса.

Заявки принимаются до 20 мая 2025 года.

Призовой фонд конкурса составляет три миллиона рублей, которые равномерно распределятся между тремя победителями в каждой номинации. С правилами конкурса и подробной информацией можно ознакомиться на сайте конкурса contest.khokhloma.com.

Справка:

Хохломская роспись появилась более 365 лет назад в Семёновском округе Нижегородской области. Расцвет её популярности пришёлся на вторую половину XIX века.

В настоящий момент предметы хохломского промысла выпускаются в г. Семёнов Нижегородской области на фабрике «Хохломская роспись». Фабрика занимается сохранением народного промысла и производством традиционной продукции с 1960 года. В декабре 2023 года она была передана в ведение правительства Нижегородской области. Для развития промысла была создана АНО «Хохлома», которая под одноимённым брендом реализует проекты, нацеленные на продвижение хохломской росписи в разных сферах общественной жизни.