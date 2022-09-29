Торжественное открытие прошло 24 сентября в ТРК «Норд» по адресу проспект Просвещения, 19.

В магазине представлены бренды Zanussi, Swiss Diamond, Etam, Erich Krause и другие. Familia Home — это большой выбор посуды, текстиля и множество других аксессуаров для домашнего уюта со скидками до 85%. Приходите в Familia и покупайте необходимые вещи для обустройства дома по самым выгодным ценам!

Также в Санкт-Петербурге в ТРК «Лондон Молл» по адресу ул. Коллонтай, д. 3 открылся магазин офф-прайс сети Familia.

Familia – крупный российский ритейлер и единственная федеральная сеть магазинов, работающая в сегменте off-price. Компания предлагает широкий ассортимент товаров (одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, дачи, спорта и отдыха, игрушки, косметика, продукты и др.) известных мировых и российских брендов с выгодой до 85%.