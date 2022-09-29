Ювелирная сеть Sunlight объявляет о старте продаж коллекции часов Simach от известного российского дизайнера Дениса Симачева.

По задумке дизайнера эта коллекция часов – необычная реплика #неролекс, о чём свидетельствует шутливая надпись на циферблате. Коллекция часов стала итогом осмысления культурного кода новой России, познанием природы национальных комплексов и глубинными смыслами. Денис Симачев выработал для этого собственный язык: глубоко понять и изучить вопрос, а затем посмотреть на него с юмором. Ирония в современном мире становится универсальным инструментом, который помогает посмотреть под самым неожиданным углом на сложные вопросы.

«Излишняя серьёзность рождает лишь отторжение, публика пресыщена серьезностью, количеством проблем, отсутствием идеологии, кризисом и так далее. Настоящую ценность в такой момент имеет взгляд, основанный на глубоком изучении предмета и юморе», - подчеркивает Денис Симачев, российский дизайнер, модельер и телеведущий.

Часы созданы в классическом дизайне и выполнены из стали двух цветов, золотом и серебряном, с четырьмя вариантами циферблатов. На них всегда стоит «Пятница 13» как напоминание о том, что мифы и традиции плотно сидят в нашей культуре и сознании.

Корпус выполнен из медицинской стали, которая отличается особой прочностью, превосходно полируется и сохраняет свою первоначальную красоту даже в экстремальных условиях эксплуатации. Крышка часов и пряжка браслета украшены объемным брендовым знаком Simach, а в сердце часов работает высокоточный японский механизм Seiko с плавным ходом секунды.