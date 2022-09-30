14 октября 2022 года на Тверском бульваре состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся русскому модельеру и театральному художнику по костюму Надежде Ламановой, сообщают организаторы.

Мероприятие организуют Центральный дом актёра имени А.А. Яблочкиной и Виртуальный музей lamanova.com. В церемонии открытия примут участие видные деятели искусств, актёры и служители театров, директора ведущих музеев, представители ТАСС, сотрудники библиотек, модельеры, реконструкторы, экскурсоводы, студенты школы-студии МХАТ, участники краудфандинга по сбору средств на мемориальную доску.

После торжественного открытия состоится круглый стол по итогам окончания проекта «Мемориальная доска Надежде Петровне Ламановой». Мероприятие пройдёт в Доме-музее М. Н. Ермоловой по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 11. Организаторы выражают благодарность директору музея Татьяне Батовой за возможность провести это мероприятие в стенах особняка великой актрисы.

Организаторы благодарны ИА «РИА Мода» и главному редактору Валентине Кузнецовой за информационную поддержку во время проведения сбора средств на памятную доску Надежде Ламановой и за популяризацию имени выдающегося модельера. В частности, огромное спасибо Ирине Щелкуновой, которая проявила инициативу и первая написала статью в поддержку проекта.

Место проведения: г. Москва, Тверской бульвар, д. 10. Время проведения: 14 октября 2022 года. Сбор в 13:00.