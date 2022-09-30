Ювелирная марка Avgvst представила новую коллекцию, которая посвящена «решительной ромашке без лепестка». Она задумывалась как манифестация того, что не нужно нравиться всем, а нужно просто делать свое дело. Ромашка без лепестка, талисман упрямых и несовершенных. Ромашка пробьется там, где пробиться трудно, и напоминает о том, как много мы можем и делаем.

При разработке коллекции дизайнеры вдохновлялись песней Кендрика Ламара «Crown». Ключевой моделью капсулы стало золотое кольцо-спиннер. Ромашку на украшении действительно можно крутить, когда надо успокоиться. Также есть версия в серебре — без вращения.

В линии также представлены цепочка с серебряным лепестком, серьги, похожие на перекрученные детские резинки, тринкет и браслет из паракорда, который сплетен вручную из парашютного шнура, который легко распустить, если понадобится прочный шнур.

Сейчас на сайте доступен предпросмотр коллекции. Часть украшений — уже в магазинах Avgvst, другие можно предзаказать или подписаться на поступление.