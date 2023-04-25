20 апреля 2023 года состоялось празднование дня рождения флагманского магазина российского бренда белья Le Journal Intime на Тверской, 15.

Гостей мероприятия встречали основательницы Le Journal Intime - Наталья Войнич и Татьяна Валентович. В бутике были представлены новинки из капсулы Planete – одной из самых нежных коллекций бренда, где бестселлеры и новые модели представлены в пастельных, природных цветах планеты Земля. В последнее время бренд взял курс на расширение ассортимента: можно было увидеть новые модели пижам, пляжных платьев, а также первую модель костюма из футера в ярком цвете cyber lime.

В бутике на Тверской, 15 представлена расширенная линейка базовых бюстгальтеров для разных типов груди: Вивьен (с однослойной и двухслойной чашкой), Бра Бэсик, Вики, Пина. Le Journal Intime создал удачную модель для тяжелой груди с градацией от чашки D до F-G Nadin, которая сразу стала хитом продаж. В планах бренда - развивать линию для больших размеров в соответствии с запросом аудитории.

Атмосферу праздника поддержал бар от первого в мире парфюмерного бренда, основанного профессиональной командой бортпроводников - MAYME?, где каждый желающий смог получить в подарок персонализированный аромат, основываясь на собственных предпочтениях или настроении.

В планах создательниц Le Journal Intime - развитие собственной розницы и франшизы, в том числе, за рубежом. И конечно, разрезая именинный торт, они поделились своей главной мечтой об открытии магазина в Париже, которая уже кажется не такой уж нереальной.

lejournalintime.com