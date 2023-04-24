ФОТОРЕПОРТАЖ С КРАСНОЙ ДОРОЖКИ 45-ГО МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
По красной дорожке открытия, ведущей к театру, прошли члены жюри, участники конкурсных программ, съемочная группа фильма открытия «Снегирь», режиссеры Светлана Дружинина, Андрей Кравчук, Илья Учитель, Петр Буслов, актеры Михаил Тройник, Олеся Судзиловская, Ирина Горбачева, Анна Пескова, Кузьма Сапрыкин, Кирилл Зайцев, Кристина Асмус, Глеб Калюжный, Светлана Степанковская, Мария Шумакова, Юлия Волкова, Настасья Самбурская, Елена Подкаминская, Екатерина Гусева, Лянка Грыу, Дарья Повереннова, Елизавета Ищенко, Маша Лобанова, телеведущая Елена Летучая, блогер Ида Галич и другие.