Отмечать юбилей Главного Универсального Магазина страны начали на хлебосольной ГУМ-Ярмарке. На Красной площади воссоздали атмосферу 1893 года. Гостей встречали гимназистки румяные, купцы-молодцы, московские барыни и прочий столичный люд того времени. За праздничное настроение отвечали петрушки и акробаты, жонглеры и кукольный театр. Лотошники-зазывалы предлагали угоститься пирожками, беляшами, пряниками, леденцами на палочке.

Гости, в числе которых были Филипп Киркоров, Юлия Пересильд, Филипп Янковский, Сергей Шакуров и Светлана Журова, Светлана Немоляева и Полина Лазарева, Марина Зудина с дочкой Марией, Леонид Ярмольник, Владислав Третьяк с семьей, Алена Бабенко и Эдуард Субоч получили в подарок от ГУМа печатный тульский пряник и теплый шарф с эмблемой 130+.

Прокатившись на каруселях, приглашенные попадали на ГУМ-Каток, в центре которого расположился знаменитый гумовский фонтан, – тот самый, возле которого нужно встречаться, если вы потеряли друг друга. Именно он оказался в центре 130-летней истории магазина: ярмарка XIX века, НЭП, оттепель, мороженое, дефицит - времена и эпохи сменяли друг друга на льду, вовлекая зрителей в эффектное действие.

В ледовом шоу к 130-летию ГУма приняли участие звезды фигурного катания: Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Медведева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, который вышел на лед в фирменной куртке Bosco Sport- экипировке наших спортсменов на Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Это была первая Олимпиада для Bosco в качестве экипировщика сборной команды России и победная для Ягудина. На льду ГУМ-Катка Алексей повторил свой «золотой» номер «Зима».

Постановщиком шоу стал давний друг BoscoFamily Илья Авербух, который в этот вечер также вышел на лед в роли царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» под песню «Разговор со счастьем».

После завершения представления все желающие прокатились по льду ГУМ-Катка под бой кремлевских курантов.

Празднования юбилея ГУМа продолжилось на следующий день в Большом Театре. Для гостей был дан ГУМ Бал и показан легендарный балет «Щелкунчик». Перед Большим Театром была воссоздана атмосфера уютного театрального сквера ХIХ века: белоснежные новогодние елки, украшенные шарами 130+, продавщицы цветов, галантные кавалеры в черных фраках и военных мундирах, обворожительные дамы в бальных платьях – весь московский свет, как и больше века назад, вновь собрался на самое красочное и волшебное представление Большого театра. Увидеть «Щелкунчик» в канун Нового года мечтают многие. Ажиотаж вокруг постановки появился давно: еще в 60-е годы попасть на праздничный спектакль было практически невозможно. В наше время почти ничего не поменялось. Гости ГУМ Бала, многие из которых хорошо помнят этот балет с детства, с удовольствием следовали этой доброй традиции.

Получился идеальный новогодний вечер, который посетили: Филипп Киркоров, Филипп Янковский, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Александр и Екатерина Стриженова, Юлия и Анна Пересильд, Ян Яновский, Юлия Барановская, Юлия и Артем Акимовы, Юлия Бордовских, Арина Шарапова, Анна Банщикова, Антон и Елена Пинские, Марина Зудина, Павел и Мария Табаковы, Ольга Свиблова, Лариса Рубальская, Евгения Милова, Кристина Левиева, Александр Олешко, Константин Анисимов, Владислав Третьяк, Анна Пескова, Роман Костомаров, Светлана Кузнецова, Татьяна Михалкова, Сергей Филин, Тамаз и Ивета Манашеровы и др.