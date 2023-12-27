Специализированную коллекцию часового завода «Ракеты» пополнила новая модель часов, созданная специально для российских подводников, сообщает компания.

Корпус модели выполнен из нержавеющей стали, безель – из титана от подводной лодки К-322 «Кашалот». 24-часовой механизм «Ракета» с автоподзаводом калибра «Ракета» 2624А имеет двунаправленный ротор. Циферблат по периметру разделён на шесть секций (красные и синие), каждая из которых состоит из шести частей по четыре часа, чтобы члены экипажа могли следить за вахтами. Дизайн часовых стрелок вдохновлён стрелками на панелях управления подводной лодки. На циферблат и стрелки нанесено яркое люминесцентное покрытие Superluminova. Часы дополняет силиконовый ремень шириной 22 мм.

Функции и характеристики: размер корпуса – 44 мм, сапфировое стекло циферблата, минеральное заднее стекло, завинчивающаяся заводная головка, система отключения узла автоподзавода при ручном подзаводе, декор «Невские волны» (ручная работа), водозащита – 20 АТМ.

Часы «Подводник» представлены в официальных бутиках «Ракета» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в интернет-магазине с бесплатной доставкой.

Фото предоставлены компанией.