Коллекцию отличают свободные силуэты, лаконичный крой, выразительные фактуры, нейтральная цветовая гамма и актуальная для сезона многослойность, сообщает компания.

В коллекцию вошли свободные джемперы, водолазки из мериносовой шерсти, деним, плотные хлопковые лонгсливы, вельветовые рубашки, объёмные куртки из экоматериалов, а также аксессуары – шапки, длинные и широкие шарфы, капоры и манишки. Материалы: шерсть, мохер, вельвет, джерси, инновационный биопух, инновационное волокно Repreve filling, созданное из переработанного океанического пластика, и экоутеплитель DuPont Sorona на основе переработанного растительного сырья. Цветовая палитра: сочетание серо-голубого и травянистого с оттенками цвета мокрого камня и песчаных дюн.

Urbantiger – инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Один из немногих брендов, кто отказался от перепроизводства одежды, создавая ровно столько изделий, сколько может понадобиться для комфортной жизни в любых ситуациях. Urbantiger доказывает, что технологии могут быть комфортными, а производство – максимально дружественным к планете, если подходить к созданию одежды осознанно.

Фото предоставлены компанией.