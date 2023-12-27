19 декабря в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоялась ежегодная премия телеканала FASHION TV RUSSIA — Fashion New Year Awards 2023.

Телеканал традиционно вручил заветные кристаллы самым-самым: главные редактора fashion-изданий, бизнесмены, актеры и модели, дизайнеры, звезды шоу-бизнеса, представители столичного бомонда.

Ольга Бузова победила сразу в двух номинациях: «фэшн-телеведущая» и «икона стиля». Певица и блогер завладела вниманием фото- и видео корреспондентов Fashion New Year Awards 2023, забыв о цензуре и выражаясь со сцены тем самым «сапожным языком». Поприветствовав гостей, Оля рассталась с накидкой, перчатками, обувью и искренне пожаловалась на усталость. По подсказке ведущей вечера - великолепной Марии Ост, молодые люди галантно подхватили уже босую светскую львицу на руки и вынесли со сцены с двумя завидными наградами.

Не отстала от экс-коллеги и Алена Водонаева. Внимание журналистов было приковано к, возможно зарождающемуся, роману красавицы с бизнесменом и официальным икорным магнатом России Антоном Трегубовым. В сети уже гуляют фотографии парочки с самыми разными комментариями.

Остается лишь догадываться, знает ли Алена, что самый эпатажный бизнесмен страны, владелец икорного бизнеса снискал славу жестокого сердцееда, перед которым не может устоять ни одна женщина. Буквально год назад Антон, обладатель 19-ти миллионной армии фанатов в соц.сетях, был замечен с Анфисой Чеховой, но далее нескольких, ни к чему не обязывающих встреч, отношения не зашли.

Возможно общение на вечеринке было исключительно деловым: Водонаеву наградили за ее телеграм-канал VODA, Трегубов же получил награду за INSTASTARS - Лучший Медиа проект года 2023.

Мероприятие телеканала Fashion TV Russia состоялось 19 декабря в отеле The Carlton, Moscow. В зале собрались известные дизайнеры, главные редакторы глянцевых журналов, звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, политики, представители бизнес-элиты. Провели торжество Мария Ост и Максим Завидия, а также представитель телеканала «Жара» Константин Тарасюк. Событие посетили Кристина Обракайте, Любовь Успенская, Зара, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анастасия Волочкова, Андрей Понамарев, Темур Шакая и Евгений Добровольский, создатели нашумевшего DAOGRAM, Тата Лустас и многие другие.

Фотографии предоставлены медиапорталом INSTASTARS.