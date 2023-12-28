В преддверии Нового года и Рождества премиальный бренд женской одежды Tami Gee представил вечернюю капсулу для создания праздничного образа, сообщает компания.

Капсула включает платья в пол с выразительными вырезами и декором лифа в актуальной флористической форме, с изящным плетением шнуровки на открытой спине, сеты из юбки с высоким разрезом и кроп-топа из мерцающих пайеток, блузы рубашечного кроя и с воротом-лентой, которые составят пару с юбкой в пол из шёлка или из пайеток. Материалы: Шёлк, бархат. Цветовая палитра: изумрудный, оттенки бургундского вина и виски.

Tami Gee – премиальный бренд женской одежды. Задумывался основательницей Тамилой как комьюнити женщин, разделяющих общие ценности «мягкой силы». Одежда как отражение внутренней силы женщины – основной посыл Tami Gee. Бренд создаёт вещи, которые можно отнести к актуальной категории uplift base: они подходят и для работы, и для мероприятий, и для отдыха.

Фото предоставлены компанией.