17 декабря в одном из лучших и атмосферных мест нашей столицы, пятизвездочном отеле «МонАрх», прошла третья международная премия «The Women’s Business Awards». Это мероприятие стало грандиозной площадкой, на которой были отмечены достижения и результаты женщин в сфере бизнеса, культуры и социальной сферы. Участницы премии получили заслуженные награды и признание своей профессиональной деятельности.

Премия «The Women’s Business Awards» является подтверждением важной роли женщин в современном обществе и вдохновляет других на свой собственный успех. Их идеи и достижения становятся всё более заметными и значимыми. Они создают уникальные проекты и бизнесы, и при этом сохраняют свою веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.

Международное сообщество «Женский бизнес», организатор премии, объединяет людей, которые нашли свое дело, достигли успеха и готовы поделиться своими секретами, а также тех, кто только начинает свой увлекательный путь. Сообщество прекрасных и успешных женщин представляет собой источник вдохновения, неограниченную любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникацию и новые знакомства.

Эксперты и амбассадоры сообщества являются примером силы духа, креативного и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают другим достигать своих целей, мечтать и воплощать свои мечты в реальность.

Лотос - символ премии «The Women’s Business Awards», олицетворяет счастье, здоровье, долгую жизнь и мудрость, а также является источником великой силы, вдохновения, возрождения, процветания, плодородия, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах - земле, воде и воздухе, так и человек живет в трех мирах - материальном, интеллектуальном и духовном.

Обладатели премии - яркие и талантливые личности, способные изменить мир к лучшему. Они становятся источником вдохновения и мотивации для других, побуждая их стремиться к лучшему.

Ведущим мероприятия в этот вечер стал шоумен и продюсер Роман Огнев, а предновогоднее настроение создали талантливые артисты, которые украсили мероприятие своим выступлением: Софья Онопченко, Алла Рид, Ирина Игнатюк, Леуш Любич, Илона Красникова, Александр Мурашов, Александр Запорожец, Дарья Воробьёва, Стас Феро, Карен Соса из Эквадора, Пардамеан Лаурентиус Раймонд Джуниор из Индонезии, Татьяна Лапина и певица LYUDMI. В рамках мероприятия прошла первая персональная фото выставка портретного и fashion фотографа Дмитрия Каманина.

Поздравляем премиантов международной премии

«The Women’s Business Awards – 2023»:

НАДЕЖДА ХАФИЗОВА

ANTE KOVAC

«За эстетику высочайшего уровня и креативный потенциал»

АННА ТРОФИМЕНКОВА

МАРИЯ РАТНИКОВА

«За создание инновационной бизнес-модели TIENS на основе SPA-системы CILVARIS»



ТАТЬЯНА КИРСАНОВА

LOYALTY TRAVEL

«За создание лучшего сервиса по организации индивидуальных путешествий и преданность любимому делу»

ВЕРА КОМАРОВА

«УПАСТЬ ВВЕРХ»

«Лучшая книга для нового времени - первая интерактивная книга для взрослых»

ЕВГЕНИЯ ТОЛСТИКОВА

МОДЕЛЬНАЯ СТУДИЯ

«GENIKA MODELS»

«За высокий профессионализм и преданность любимому делу»

СОФЬЯ ОНОПЧЕНКО

ПЕСНЯ «ВСЕ МОИ МОЛИТВЫ»

«За значимый вклад в развитие русской культуры и национального наследия»

АЛЛА РИД

АЛЬБОМ «МОЙ ВЫСОЦКИЙ»

Официальный женский голос песен В. С. Высоцкого

«За профессионализм и личный вклад в сохранение памяти В.С.Высоцкого»

МАЙЯ ГРЕХОВА

ООО «ПРО-РИЭЛТИ»

«За лидерские качества и личный вклад в развитие отрасли»

ИРИНА ИГНАТЮК

Лучший исполнитель гитарной музыки

«За преданность любимому делу, яркий стиль и профессионализм»



Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»:

«Не могу скрыть своего волнения и глубокой благодарности перед всеми, кто принял участие в нашей незабываемой премии. Большое спасибо всем партнерам, нашей команде и группе поддержки – вы просто лучшие! Хочу пожелать вам всем успехов, благополучия и процветания. Ваш яркий талант, амбиции и достижения меняют этот мир к лучшему. Хотелось бы отметить, что у нас получилось потрясающее, яркое и очень музыкальное мероприятие. Пусть весь год эти прекрасные эмоции сопровождают вас. Желаю всем волшебного года Дракона, полного энергии и расцвета!

К сожалению, мы не смогли пригласить многих на итоговую премию 2023 года из-за большого количества желающих. Однако мы решили это исправить и провести вторую часть премии 10 марта 2024 года, специально к международному женскому дню. Мы с нетерпением ждем вас на этом красивом и очень вдохновляющем мероприятии! Кроме того, мы хотим объявить о запуске первой международной музыкальной женской премии THE VOICE WOMAN. Следите за нашими новостями, и скоро вы узнаете все подробности. С нетерпением ждем новых встреч!»

Организатор премии: коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международный деловой клуб «Женский бизнес».

Партнеры мероприятия: отель «Монарх Москва», «Королевская вода», fashion бренд «Русские в моде», спа-салон «Бон Спа», косметические компании «Лошадиная сила», «Levrana», «BTPeel», «Dermedic», ювелирный бренд «Marijoo», «Дентал Бьюти Бутик», PRO Realty, Loyalty Travel, лучшего портретного фотографа Дмитрия Каманина,

Информационные партнеры: мультимедийные журналы TheBeautyNews.ru, TheMedicalNews.ru, TheMoscowLife.ru, Celebtity TV, глянцевые журналы «Дорогое удовольствие», «MODA Topical», «Fashion Look», Persono.ru, Luxury in Russia, Trends People, Fason Club, городские порталы MMG, TheMoscowLife.ru, Образ жизни и др.

Фото: Анастасия Сидорова

Видео: Сергей Ширинских