В Алматы открылся первый корнер дизайнеров России by Jennifer Roo’s Production от продюсера Евгении Роос. Отбор брендов проводился на протяжении нескольких месяцев, так как хотелось показать разнообразность коллекций российских брендов.

«Выйти на международный рынок, еще и с таким размахом получилось благодаря колоссальной поддержке моих партнеров Дмитрию Мельничникову, Елене и Игорю Ким, друзей и представителей средств массовой информации. Нас поддержали огромное количество публичных личностей, благодаря чему мы создали резонанс», - делится Евгения Роос.

В бутике COLAB представлено пока только 5 брендов:

Lost Genome — элегантный минимализм, неподвластный сиюминутным трендам, достигаемый тщательному вниманию к деталям, монохромной палитре и чистоте линии кроя. Бренд вдохновляется изгибами женского тела. Простые линии, удлиненные силуэты, мягкие драпировки. Каждый элемент, силуэт, цвет, ткань продуманы так, чтобы обладательница изделий выглядеть утонченно без усилий.

Svitshotik — бренд спортивной одежды. Такая одежда может быть не только удобной, комфортной качественной, но и по-настоящему яркой и нарядной. Многие люди привыкли носить спорт и кэжуал каждый день. И каждый день бренд предлагает своим почитателям не одеваться, а наряжаться в комфортную одежду, привлекающую всеобщее внимание.

Data. Создание бренда родилось от любви к искусству и мечты из детства. Идея бренда - дать картинам жизнь, которую люди смогут наблюдать на одежде и получать положительные эмоции как сами, так и дарить их окружающим.

MEZUKA BRAND — это капсульные коллекции без привязки к определенному стилю. Дарить эмоцию, создавать настроение, дополнять образ, подчеркивать индивидуальность каждой покупательнице- это все о MEZUKA BRAND. Он не предлагает total-look, а лишь привносит уникальные дополнения к Вашему гардеробу. Сегодня - office day в жакете и брюках палаццо, на вечер – романтическое свидание в струящемся платье-комбинации, а завтра – выходной в расслабленном оверсайз или спорт стиле.

Organic Cashmere — фабрика, которая создает вещи, начиная с рисунка до последней детали сами, без посредников. Это позволяет отследить невероятное качество и создать действительно безупречную вещь. Данные кашемировые изделия обладатель будет носить долгие годы,

передавая своим детям. Команда - это дружный коллектив мастеров своего дела с разных уголков мира.

В скором времени команда Jennifer Roo’s Production планирует представить новые бренды в мультибрендовом бутике COLAB. Этот проект приобретает социальную направленность, так как речь идет об открытии новых точек реализации для отечественных брендов зарубежом.

Тем самым налаживание экспортных отношений приобретает уверенное развитие между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.