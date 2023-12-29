Изображения с символом наступающего 2024 года для принтов новой капсульной коллекции Urbantiger создал петербургский художник Максим Савва, сообщает компания.

Мини-капсула включает белый хлопковый лонгслив с разрезами на локтях, авторским принтом с изображением минималистичного абстрактного дракона и подписью Nothing serious («Ничего серьёзного»), под которой работает Максим Савва, а также базовые трикотажные носки unisex средней длины с принтами.

Urbantiger – инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Один из немногих брендов, кто отказался от перепроизводства одежды, создавая ровно столько изделий, сколько может понадобиться для комфортной жизни в любых ситуациях. Urbantiger доказывает, что технологии могут быть комфортными, а производство – максимально дружественным к планете, если подходить к созданию одежды осознанно.

Фотографии предоставлены компанией.