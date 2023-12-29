В преддверии Нового года российский бренд выпустил первую праздничную коллекцию одежды для комбинирования образов с нижним бельём, сообщает компания.

Капсульная коллекция включает элегантные платья в пол из бархата и вискозы, блузу из натурального шёлка и прозрачный лонгслив. Модели отличают глубокие вырезы, отделка из рваного шёлка и детали из тонких канатов. Дополняют коллекцию кружевные комплекты нижнего белья с бархатом и перьями.

Коллекция представлена на сайте бренда.

Asya Muravieva lingerie – российский бренд нижнего белья, основанный актрисой и режиссёром Асей Муравьёвой. Каждая коллекция бренда наполнена любовью к искусству и имеет отсылки к поэзии, музыке или живописи, а вся одежда отшивается в театральных мастерских. Изделия отличают бархатные ленты и тонкое изящное кружево, детали в виде вышивки из бисера и шёлковых нитей.

Фотографии предоставлены компанией.