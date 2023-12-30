Художники-ювелиры Sokolov Atelier в честь юбилея Российского Императорского Дома разработали эксклюзивную коллекцию украшений «Романовы. 410 лет династии», сообщает компания.

В коллекцию вошли восемь изделий из белого и комбинированного золота с эмалью, бриллиантами и ониксом – броши, серьги, колье-чокеры, перстни. Каждое изделие создано по историческому образу украшений семьи Романовых. Открывает исторический цикл брошь, посвящённая Петру I, завершают – серьги, принадлежащие императрице Марии Федоровне (супруге Александра III).

«Идея создания коллекции по изделиям династии Романовых возникла не только в честь 410-летия, но и в честь второй знаменательной даты – сто лет назад, в 1913 году, состоялся торжественный визит Николая II в Кострому, посвящённый 300-летию Императорского Дома. Кострома считается «колыбелью» дома Романовых, и также это родина ювелирного холдинга Sokolov, где находятся производственные комплексы компании. Изделия коллекции – это знак уважения истории России и продолжение лучших традиций российского ювелирного искусства, в которых чувствуется дух и сила русского народа», − рассказала Елена Левитская-Эриш, руководитель Sokolov Atelier.

В сентябре ювелирный холдинг Sokolov представил изделия из коллекций «Романовы. 410 лет династии» на ювелирной выставке в рамках VII Московского финансового форума.

Sokolov Atelier – подразделение ювелирного холдинга Sokolov, где создаются эксклюзивные украшения на заказ по индивидуальным пожеланиям клиента.

Фотографии предоставлены компанией.