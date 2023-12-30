С 21 по 24 марта 2024 года в Москве в Гостином дворе на Международной выставке-конгрессе «Евразийский диалог лидеров лёгкой промышленности» будет представлен специальный проект «Дизайн Содружества», который организует Всероссийский музей декоративного искусства при поддержке Делового центра СНГ.

Проект «Дизайн Содружества» объявлен в рамках IV Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». К участию в проекте приглашаются дизайнеры и бренды из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Это реальная возможность для дизайнеров продемонстрировать авторский стиль в образцах промышленного, студийного и ювелирного дизайна, наладить экспертный обмен между дизайн-сообществами и получить международное продвижение.

В рамках деловой программы выставки-конгресса «Евразийский диалог лидеров лёгкой промышленности» на сессии «Дизайн Содружества: новые аспекты сотрудничества» эксперты в области моды и дизайна обсудят перспективы участия в отраслевых мероприятиях стран СНГ, актуальные меры поддержки, особенности позиционирования Евразийских брендов на международной арене, основные проблемы и вызовы кооперации между странами. На сессии также пройдёт презентация программы деятельности Комитета по моде и дизайну, созданного в Ассоциации «Деловой центр экономического развития СНГ» (Деловой центр СНГ).

Источник: l-summit.ru, bc-cis.com/news/news-item/251