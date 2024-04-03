Только мы дождались весны, а в шоуруме Guess уже представили осенне-зимнюю коллекцию сезона 24/25.

Новые коллекции Guess и Marciano by Guess: как всегда широкий ассортимент культовых моделей бренда, белье, трикотаж, деним, сумки и украшения.

Бельевая коллекция в этот раз представлена не очень широко и не самые ключевые модели. Супер новость — в следующем сезоне у GUESS появится белье из искусственной кожи, в том числе будут модели из кожи под питона. Дополнит коллекцию линейка бесшовного белья SECOND SKIN в классических для GUESS цветах — бежевый, розовый и изящное белье с кружевами и оборками.

В спортивной капсуле новинка — появились стильные брюки клеш.

Детская коллекция транслирует модели взрослой одежды, но в то же время уже второй сезон классические паттерны для детской коллекции “Медвежата” мы видим и во взрослой капсуле. В магазинах можно найти футболки и бомберы — в следующем сезоне этот тренд продолжится.

Акценты в женской одежде — появились английские воротники у пальто и одежда стала более открытая, чем в прошлом сезоне. Представлено много моделей теплой одежды — уютный искусственный мех, спокойная палитра расцветок. Очень много денима на любой вкус и запрос — джинсы всех моделей, которые только можно себе представить, а также юбки, платья и комбинезоны.

В мужской коллекции акцент сделан на изделия из трикотажа. Коллекция традиционно более спокойная, просматривается достаточно унисекс. Изделия уютные, очень мягкие и приятные к телу. Представлены цвета и модели с зимним вайбом — дизайнеры отразили вдохновение горнолыжными курортами.

У Marciano by Guess коллекция традиционно элегантная и рассчитана для чуть более взрослых женщин. Женщины Marciano одеваются так, чтобы произвести впечатление. И есть чем. Модели подчеркнуто элегантные, спокойные, из летящих тканей. В коллекцию добавлены роскошные брючные костюмы с шерстью и комбинезоны. В одежде много акцентов на детали — пуговицы, добавлен жемчуг, цепи.

Аксессуары.

Стильные сумки Guess не теряют актуальности и не выходят из моды с течением времени. Огромное разнообразие моделей позволяет выбрать идеальную для себя. Причем, сумки выполняют не только эстетичную функцию — они удобны и практичны. При всей изысканной гламурности, жительницы мегаполиса выбирают их за возможность пойти «и в пир, и в мир» — дизайнеры аксессуаров нашли гармонию между лоском, удобством и женственностью. Такая сумка намекает на благородство и состояние, подчеркивает статус и формирует эффектный образ

Бижутерия от Guess, как всегда, великолепна — классические паттерны: сердечки и цепи, завораживают и поднимают настроение.

Оригинальный дизайн делает бижутерию от Guess интересной как для молодых девушек, так и для женщин элегантного возраста. Эти украшения добавят яркий акцент и изюминку в образ, помогут предстать в более выгодном свете.