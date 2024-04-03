Befree выпустила свою первую мужскую спортивную коллекцию, вдохновленную стилем 80-х годов. В основе лин ии - свободные шорты и олимпийки из тканей, обеспечивающих комфорт и воздухопроницаемость. Эти вещи подходят для таких занятий, как силовые тренировки и бег.

Пошивочный материал новых моделей устойчив к истиранию. Кроме того, они защищены от ультрафиолетового излучения, поэтому сохраняют свой первоначальный цвет после тренировок на солнце. Для занятий в спортзале футболку с сетчатой подкладкой и велошорты можно носить с верхней одеждой, а для весенних уличных тренировок - куртку с сетчатой подкладкой и брюки свободного кроя, киз водоотталкивающих материалов.

Рекламная кампания коллекции вдохновлена архивными фотографиями знаменитых спортсменов 80-х и 90-х годов, включая культовые снимки Майкла Джордана для Nike. Для съемок команда Befree подготовила три образа - "беговой", "баскетбольный" и "боксерский" - чтобы проиллюстрировать пригодность коллекции для разных видов спорта. Среди моделей — Яшиб Диенг, участвовавший в показе Balmain.

Фото предоставлены компанией.