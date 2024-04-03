Бренд одежды DV выпустил новую коллекцию, посвященную Викторианской эпохе. В основу всей коллекции легли оттенки черного, белого и молочного - основные цвета женского и мужского гардероба того времени.

Для нового сезона команда бренда черпала вдохновение в образе героини, сочетающей в себе легкость воздуха и истинную силу. В коллекцию вошли платья и корсеты, украшенные лепестками из органзы, струящиеся шелковые юбки, шифоновые блузы с воротниками-шарфами, пальто-макси с капюшоном и шерстяные куртки-пальто, костюмы-тройки с бермудами, брючные костюмы с жакетами-накидками и платья-пиджаки в палантином.

В коллекцию также вошли ффутболки-боди с вышивкой и бусами из жемчуга, а среди аксессуаров - платки и палантины, символизирующие Викторианскую эпоху.

Фото предоставлены компанией.