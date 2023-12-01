29 ноября, уже в 18-ый раз, открылся знаменитый ГУМ-Каток, чтобы дарить москвичам и гостям столицы праздничное настроение. Где зимой можно провести время активно, весело, а самое главное, с пользой для здоровья? Конечно же, на ГУМ-Катке! В этот вечер под сияющими фасадами ГУМа, который в этом году отмечает свой 130-летний юбилей, собралось множество друзей и клиентов BoscoFamily, чтобы открыть зимний сезон и зарядиться праздничным зимним настроением.

Опробовать лучший в Москве лед и погулять по новогодней ярмарке приехали Юлия Пересильд, Леонид Ярмольник, Жасмин, Ева Польна, Виктория Дайнеко, Александр Олешко, Алексей Немов с супругой Галиной, Светлана Хоркина, Светлана Кузнецова, Дина Корзун, Алла Михеева, Алика Смехова, Иван Букин и Александра Степанова, Юлия и Артём Акимовы, Юрий Аксюта, Дарина Алексеева, Константин Анисимов, Илья Бачурин, Алёна Бердова, Инна Гомес, Алексей Жидковский, Янина Студилина, Вадим Расковалов, Лиза Моряк, Анна Пескова, Милана Пич, Лиза Климова, Денис Мацуев и Екатерина Шипулина, Алена Водонаева, Сергей Зверев, Сергей Филин, Мария Шаманова, Анастасия Гребенкина, Албена Денкова и Максим Ставиский, Ян Яновский, Александр и Алеся Энберт, Татьяна Михалкова с внуками, Маргарита Мамун.

Кульминацией торжественного открытия ГУМ-Катка стало представление нового ледового спектакля компании NAVKA SHOW «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Н.В.Гоголя, премьера которого пройдет с 22 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратилась в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом. Спектакль обещает стать настоящим хитом новогодних каникул благодаря участию в нем звезд фигурного катания: Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Анны Щербаковой, Маргарите Дробязко и Повиласа Ванагаса. Эффектные поддержки, роскошные костюмы, оригинальная музыка – на льду была показана совершенно оригинальная история, объединившая в одной постановке классические традиции русского театра и современные приёмы режиссуры.

Татьяна Навка:

«Я безумно рада и счастлива, что сложилась уже такая многолетняя традиция в нашей команде «Навка шоу» - встречать зиму именно на этом прекрасном катке, в самом центре столицы нашей родины, и я считаю что праздничное новогоднее настроение создается именно здесь, и спасибо ГУМ-катку, что каждый год дарят гостям, дарят жителям Москвы вот это счастье, окунуться в этот праздник, выпить глинтвейн, покушать сосиски, скушать пончики, то что я и сделаю ровно сейчас».

Анна Щербакова:

«Сегодня я впервые выступала на ГУМ-катке и могу точно сказать, что, начиная с репетиции, уже сразу чувствуется новогоднее настроение. Прекрасно все украшено, просто как будто в сказку окунулся. Поэтому во время выступления, конечно, хотелось всем зрителям передать это настроение самого волшебного праздника».

Юлия Пересильд:

«Открытие ГУМ-Катка всегда означает первый маячок, что скоро Новый год. Значит, с завтрашнего дня можно думать, как наряжать елку, что дарить на Новый год. Это уже стало доброй традицией в нашей семье, что с этого дня начинается новогодняя суета, подготовка к поздравлениям, выбор подарков».

Леонид Ярмольник:

«Михаил Эрнестович уже много лет дарит нам праздник, и естественно, что без открытия катка на Красной площади уже нет ощущения Нового года. Наверное, это самая новая, самая главная традиция, которая уже родилась при нас.

Алексей Немов:

«Открытие ГУМ-Катка на Красной площади – это традиционно хорошее позитивное настроение и, конечно, много общения и друзей. Я очень рад. Спасибо команде Bosco Team за такой прекрасный вечер!»

Ева Польна:

«У нас сегодня получилось настоящее открытие зимнего сезона: выпал снег, праздничная иллюминация ГУМа, нарядная большая елка и прекрасный зимний лед ГУМ-Катка».

ГУМ-Каток работает для вас каждый день с 09:00 до 23:30. Заключительный сеанс стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса – один час. За это время можно успеть не только насладиться катанием, но и сделать атмосферные фотографии в праздничных декорациях. Добрая традиция ГУМ-Катка – первые четыре утренних сеанса в будние дни бесплатные – сохранится и в новом сезоне. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно. Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять на прокат, в теплой раздевалке доступна также услуга заточки коньков.

ГУМ зимой – это место, которое наполнено настроением праздника. Это идеальная локация для новогодних фотосессий, семейных прогулок, встреч с друзьями и романтических свиданий. Это атмосфера, которая согреет даже в самый холодный зимний день. Приходите к нам за яркими впечатлениями и новогодними подарками!