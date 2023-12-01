Новая капсульная коллекция Mark Formelle станет началом крупного проекта, посвящённого заповедным местам России, Белоруссии и других уголков мира, сообщает компания.

В капсулу вошли худи, свитшоты, футболки, брюки и легинсы, а также аксессуары для взрослых и детей. На принтах изображены горы Науджидза и Айкуайвенчорр, Ловозёрские тундры, Кольский полуостров, горный массив Хибины и Батарейский водопад. Создателями некоторых кадров, использованных при разработке капсулы, стали фотографы Ян Янковский и Дмитрий Горнаев.

«Дизайнеры бренда по своей натуре путешественники, которые находятся в вечном поиске чего-то нового, особенного. В этот раз нас восхитили уголки нетронутой русской природы, запечатлённые в кадрах фотохудожников. Мы подумали, что было бы здорово попробовать передать эту красоту через одежду. В итоге мир увидела достаточно объёмная и живописная капсула с моделями на каждый день. Мы уверены, что базовый гардероб – это не только про однотонные цвета, но и про умение самовыражаться», – комментирует новость команда бренда.

Уникальные принты не единственная особенность коллекции. Под капсулу специально разработаны новые фактуры со сложным кроем.

Коллекция «Нетронутая красота» доступна на cайте markformelle.com и в фирменных магазинах сети.

Mark Formelle – группа компаний, один из ведущих белорусских производителей женского, мужского и детского белья и одежды из трикотажа. Производственные мощности включают 18 собственных фабрик с полным циклом производства и многоступенчатым контролем качества на каждом из этапов. Ассортиментный ряд продукции состоит из восьми линеек для женщин, мужчин и детей. Ежегодно бренд выпускает свыше 170 капсульных коллекций.

Фотографии предоставлены компанией.