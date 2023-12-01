В новой коллаборации российского бренда одежды «Твоё» и книжного сервиса «Литрес» использованы фразы из произведений Льва Толстого, Максима Горького, Фёдора Достоевского, Антона Чехова, Александра Грибоедова, Ильфа и Петрова, сообщает компания.

В лимитированную коллекцию вошли пять худи и пять футболок, выполненные в базовых и пастельных цветах. Цветовую палитру капсулы составили чёрный, белый, песочный, серый.

Коллаборация доступна в офлайн-магазинах и на сайте tvoe.ru.

«Твоё» – российский бренд одежды, обуви и аксессуаров. Компания работает на рынке 27 лет, за это время открыла более 300 магазинов в четырёх странах СНГ. Бренд создаёт изделия на собственных фабриках из высококлассного хлопка. Главный приоритет – качество по доступной цене.

Фотографии предоставлены компанией.