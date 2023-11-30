Классический принт pied-de-poule в новом прочтении представлен на вещах базового гардероба в новой капсульной коллекции United Colors of Benetton, сообщает компания.

В коллекцию вошли костюмы с широкими брюками, пальто, двубортные блейзеры, рубашки свободного кроя, джоггеры и юбки в складку. Узоры в ломаную клетку сочетаются как с монохромными изделиями, так и с яркими предметами гардероба.

Группа компаний Benetton Group SpA – один из известных мировых брендов индустрии моды, производитель одежды в стиле casual, а также аксессуаров. Основана в 1965 году Лучано, Жилберто, Джулианой и Карло Бенеттон. Главное представительство находится в городе Тревизо в Италии, филиал – в Милане. Компания владеет сетью франчайзинговых магазинов, в которой продаются товары марок United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton и Sisley. Розничная сеть насчитывает около 3000 магазинов по всему миру.