Дом моды HENDERSON запускает революционный для бренда проект и приглашает клиентов стать соавторами линии мужской косметики.

Косметические средства, к разработке которых HENDERSON привлечет клиентов, появятся в салонах и в интернет-магазине грядущей осенью. Таким образом, бренд впервые обращается к своей аудитории при создании новых продуктов – актуальных и адаптированных под прямые запросы мужчин.

Среди российских fashion-брендов co-creation-проекты пока не получили широкого распространения. В мировой практике такие инициативы можно увидеть довольно часто: крупные международные компании привлекают потребителей к разработке одежды, мебели, косметики, продуктов питания и т. д.

– Мы выбрали создание косметической линии в качестве пилотного проекта не случайно, – отмечают в HENDERSON. – Косметику легко адаптировать под конкретные запросы потребителей. Для нас это свежий взгляд на создание коллекции, как и для всего российского fashion-ретейла. Поэтому мы очень рассчитываем на поддержку клиентской аудитории.

Проект начнется с опроса нескольких тысяч клиентов, который уже опубликован на сайте HENDERSON.RU. На основе полученных ответов HENDERSON и создаст косметические средства. За их качество и формулы будет отвечать CADENTIA. Известная французская лаборатория специализируется на производстве натуральной косметики и является многолетним партнером бренда в создании парфюмерии. Следить за тем, на каком этапе находится разработка продукции, можно будет на сайте и в соцсетях Дома моды HENDERSON.