Uniqlo представил коллаборацию с японским дизайнером Майко Курогучи. В совместную линейку вошли вещи, которые можно носить как дома, так и за его пределами, что очень практично во время пандемии коронавируса и повсеместного карантина.

В коллекции Uniqlo & Mame Kuroguchi представлены модели нижнего белья с узнаваемыми округлыми элементами в дизайне, при создании которых использованы инновационный материал AIRism и трикотажная вязка 3D Knit. Помимо этого, в коллекцию вошли топы на тонких бретельках, туники, джемперы, блузки, платье со встроенным бра, юбки длиной ниже колена, свободные трикотажные брюки и многое другое. Все изделия дополнены изысканными деталями: тонкими бретелями и фурнитурой золотистого цвета. Линейка выдержана в нейтральной цветовой палитре, состоящей из чёрного, белого, бежевого и коричневого оттенков, отмечает Wonderzine.

«Одна из непростых задач для меня как дизайнера – сделать женское белье более комфортным и эстетичным. Нижнее белье – это неотъемлемая часть каждого дня, это первое, что мы надеваем после пробуждения, и оно должно быть приятным и удобным. Эта коллекция создана для здорового и счастливого образа жизни», – приводит Buro 24/7 слова Курогучи.

Как считают дизайнеры бренда, новая коллекция комфортной одежды, созданная в соответствии с концепцией LifeWear («Одежда для жизни»), привнесет ощущение лёгкости в повседневную жизнь женщин по всему миру. Продажи коллекции Uniqlo and Mame Kurogouchi стартуют летом. Она будет представлена в избранных магазинах и онлайн.