Петербургский художник Роман Кянджалиев создал капсульную коллекцию для бренда стилиста и телеведущего Александра Рогова Rogov.

Капсула состоит из винтажных пиджаков, военных кителей и брючного костюма, кастомизированных Романом вручную. Ее основой стали винтажные вещи, подобранные художником на блошином рынке и в петербургском винтажном магазине OFF, пишет «Собака.ru».

«В кастомизации важно было сохранить первоначальную художественную ценность вещей, не вступать с ней в конфликт, а дополнить, адаптировать и снизить маскулинность – как в случае с военными кителями. Поэтому сама ткань, фактура и цвета были отправным точками для дальнейшей работы. Большая часть вещей разрисована акриловыми красками, которыми мне хотелось создать разные эффекты и состояния: от хаотичных мазков, до почти реалистично нарисованного корсета – щита на милитари пиджаке. Также в коллекции представлен китель французской армии 70-ых годов песочного цвета, декорированный розовой шелковой тафтой методом наколки», – рассказал художник.

По его словам, самой трудоемкой вещью капсулы стал французский китель с шелковой тафтой, драпированной от лифа через погон на спину. Конечный вариант кителя, представленный публике, – второй дубль.

Все вещи уже доступны в московском шоуруме бренда Rogov. Вешалки для них разработала стилист и дизайнер Ольга Найденова. Они напечатаны из переработанного пластика на 3d-принтере студией EBURET.