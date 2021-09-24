Предмет цифрового fashion-искусства, созданного в рамках запуска нового продукта Libresse PureSensitive, можно не только примерить, но и получить в формате NFT.

Вокруг женской телесности очень много предрассудков. Например, до сих пор существует несправедливое деление тела на «части, о которых говорят» и «части, о которых молчат». Libresse стремится создать безопасную и вдохновляющую среду, где все смогут открыто говорить о своих чувствах, в том числе касающихся и V-зоны, и не бояться при этом осуждения общества.

Поддерживая культуру свободного диалога, молодая художница Полина Осипова, известная своими работами для дома Gucci, создала digital-платье. В своём Instagram она пишет:

«Это платье — манифест о силе, красоте и чувствительности женского тела, самая интимная часть которого предельно стигматизирована, окружена страхами, предрассудками и стыдом».

Libresse сделал предмет цифрового fashion-искусства доступным для тех, кто разделяет миссию бренда, передав во владение NFT-копии платья. Так оно перестает быть просто арт-объектом и объединяет тех, кто не игнорирует свои чувства и свободно о них говорит.

Примерить розовое платье с V-образным вырезом и жемчужиной, отражающей особенно нежные участки женского тела, и стать обладателем его NFT-копий, можно приняв участие в конкурсе от Libresse. Для этого необходимо под постом с розыгрышем в Instagram-аккаунте бренда оставить комментарий с историей о своих отношениях с самой интимной частью тела. Команда Libresse вместе с Полиной Осиповой будут объявлять по одному победителю каждый день до 1 октября.

Первыми, кто поддержал проект и опубликовал фотографии в digital-платье, стали журналистка Ксения Чилингарова и актриса и режиссёр Ян Гэ.