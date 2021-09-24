Ассоциация “Модная Сеть” объявила о старте приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе креативных специалистов индустрии моды FASHION LEADERS / "ЛИДЕРЫ МОДЫ". Заявки принимаются на официальном сайте конкурса fashionleaders.ru. Принять участие могут студенты и выпускники профильных учебных заведений и профессионалы различных специальностей модной индустрии: дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, видеографы, художники по текстилю, журналисты, блогеры, продюсеры и другие. Конкурс пройдет по 20 номинациям: только дизайн одежды по различным направлениям от кутюра до sportwear насчитывает 9 номинаций.

Принять участие можно, подав заявку онлайн на официальном сайте конкурса по выбранной номинации. В разделах сайта fashionleaders.ru можно найти подробную информацию об условиях и этапах конкурса, а также советы по оформлению заявки. Необходимо заполнить все поля, предоставив качественные фото, видео своих работ. Прием заявок и отбор участников будут проходить с помощью сервиса облачной платформы КОНКУРС.РФ. Этот уникальный сервис позволяет проводить конкурсные проекты более эффективно и на новом технологическом уровне. Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе креативных специалистов индустрии моды FASHION LEADERS продлится до 25 декабря.

Для финалистов конкурса планируется образовательная программа с ведущими экспертами индустрии моды, деятелями культуры и искусства, направленная на усиление компетенции участников проекта как внутри профессии, так и в смежных специальностях. Нетворкинг даст толчок развитию собственных проектов или позволит стать частью команды-мечты. 50 финалистов конкурса получат возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах, а также примут участие в Фестивале, который пройдет в Москве весной 2022 года. Для 50 лучших из лучших организаторы оплатят трансфер и проживание в Москве на время проведения Фестиваля. 10 самых ярких и талантливых участников получат гранты до 100 000 рублей на обучение, создание и продвижение своих работ. Одному из финалистов будет предложен контракт с международным глянцевым модным журналом на позицию Главного Редактора.

“Каждый день к проекту присоединяются новые партнёры, а, следовательно, появляются и новые возможности для участников проекта. Конкурс дает уникальную возможность молодым специалистам индустрии моды громко заявить о себе и оказаться в центре профессионального сообщества. Не важно где Вы живете, в каком регионе: в маленьком поселке или в большом городе, этот проект призван найти талантливых увлеченных модой людей, объединить их, дать поддержку, нетворкинг и в конечном итоге сократить их путь на вершину профессиональных достижений. Индустрия развивается, российские бренды вырастают в крупные компании. Все они испытывают кадровый “голод”, всем им нужны смелые и амбициозные мастера своего дела. Конкурс - это своего рода социальный лифт, у каждого есть шанс быть замеченным, если он по-настоящему талантлив! Испытайте свои силы - подайте заявку, она гарантирована попадет в поле зрения лучших экспертов и руководителей отраслевых организаций”, - прокомментировал Антон Алфер руководитель проекта FASHION LEADERS, президент Ассоциации “Модная Сеть”.

Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

При поддержке: Автономная некоммерческая организация содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), MODA.RU, FASHION.RU, ALFER GROUP.