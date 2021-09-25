В рамках Недели моды в Лондоне состоялся первый в истории показ новой осенне-зимней коллекции COS. Для бренда это не просто важный этап развития, но и своего рода заявление о том, что в будущем марку ждут серьезные изменения. В рамках этой стратегии COS уже обновил логотип, а теперь перемены можно заметить и на примере модных образов.

Во время работы над образами дизайнеры марки стремились оживить классический гардероб, придав плавность движениям через драпированные ткани и многослойность, а также использовали ретро-эстетику 90-х, отмечает Elle. Модели ходили по подиуму в рубашках с широкими воротниками и рукавами-фонариками, плиссированных юбках, которые добавляли образам динамики, и объемных пальто с широкими плечами в новых ярких оттенках.

Бренду импонирует уличная одежда и утилитарный стиль: так, на первый план выходит аккуратный крой и присущие ему детали, молнии и швы открыты, а брючный костюм имеет практичные карманы, позволяющие чувствовать себя расслабленно. Все вещи созданы в соответствии с принципами устойчивого развития из органических, переработанных и повторно-используемых материалов.

Но было и много нового и необычного. Например, яркие чистые цвета (небесно-голубой, лимонный), которые щедро разбавили привычную нейтральную палитру, и необычные аксессуары вроде пушистых сумок-ридикюлей из эко-меха, пишет Harper’s Bazaar.