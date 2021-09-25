Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре. Вчерашний показ Richard Quinn открыла 18-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила Грейс.

Девушка появилась на подиуме в роскошном комбинезоне-бандо из плиссированной ткани, выполненном в ярко-красном цвете – одном из главных оттенков сезона по версии Института цвета Pantone. Образ Лилы дополнило объемное ожерелье с кристаллами.

Как отмечает World Fashion Channe, главный стилист показа Кэти Гранд и команда визажистов также придумали для Лилы Грейс необычный бьюти-образ с обесцвеченными бровями, которые считаются одним из самых ярких трендов 2021 года и были популяризированы визажистом Исмайей Френч.

Кроме того, дизайнер показал плащи из лакированной черной кожи, косухи и кожаные пальто с крупными золотыми шипами и многочисленными заклепками. В коллекцию также вошли летящие платья, дутые жилетки, облегающие легинсы и комбинезоны – вторая кожа. Завершился показ чередой бальных и коктейльных нарядов, украшенных камнями и вышивкой, пишет WMJ. Образы моделей дополняли сверкающие корсеты, оперные перчатки и колготки из латекса.

Напомним, что Лила Грейс, дочь Кейт Мосс и редактора журнала Dazed & Confused Джефферсона Хэка, долгое время была скрыта от пристального внимания прессы, но пару лет назад все изменилось. Лила Мосс стала лицом косметического бренда Marc Jacobs Beauty, украсила обложку журнала V Magazine, и снялась в рекламной кампании линии аксессуаров Miu Miu. На этом сотрудничество Лилы и Miu Miu не закончилось: в октябре 2020 года 18-летняя модель дебютировала на подиуме, открыв и закрыв шоу бренда. Уже больше года Лила Грейс – главная звезда модельного агентства своей матери Kate Moss Agency.