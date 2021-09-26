Люси и Люк Мейер провели настоящую fashion-медитацию, наполненную чистыми и лаконичными образами и инструментальной музыкой. Новая коллекция Jil Sander получилась легкой, светлой и оптимистичной – особенно на контрасте с двумя предыдущими, где было много черно-белой гаммы и драматичного красного.

Вероятно, такой настрой Люка и Люси Мейеров связан с тем, что в их жизни случились большие перемены: они впервые стали родителями. «Дети – материальное напоминание о том, что будущее должно быть лучше», – сказал дизайнер после презентации коллекции.

На показе зрители увидели все то, за что любят Jil Sander: пальто архитектурного кроя, oversize-жакеты с асимметричной застежкой, широкие брюки со складкой пастельных и белых оттенков, элегантные топы без рукавов и платья-комбинации с кружевной вставкой, пишет InStyle. Также в коллекцию вошли дутые пуховики-жакеты, стеганые брюки, мерцающие пальто с декоративными кисточками и много платьев с акцентами на талии.

Цвету в этой коллекции отведено особое место – вместе с классической черно-белой палитрой гости увидели всевозможные пастельные оттенки: на подиуме главенствовали лимонный, фисташковый, персиковый и голубой. Но от этого образы не стали инфантильными – строгий крой, драпированная ткань и лаконичные детали позволили нежным цветам обрести совершенно другой, сильный характер, отмечает Elle.

В коллекции также появились непривычные для Jil Sander принты – пальто и водолазки обрели тигровый рисунок, платья украсила вышивка пейсли, а костюмы были выполнены из полосатой плотной ткани.