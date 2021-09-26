О том, что Ким Джонс назначен новым креативным директором итальянского модного Дома Fendi, стало известно в сентябре прошлого года. За это время дизайнер уже успел представить несколько новых коллекций, однако провести полноценное шоу в физическом формате получил возможность только сейчас – в Милане.

В новой коллекции дизайнер празднует возвращение к нормальной жизни и ностальгирует по прошлым модным эпохам. Отсюда столько отсылок к 70-м, «Студии 54» и главным именам того времени, отмечает InStyle. При работе над образами Джонс вдохновлялся архивными работами известного иллюстратора Антонио Лопеса, который сотрудничал с журналом Interview Энди Уорхола.

В 1983 году Карл Лагерфельд нанял Лопеса для разработки приглашений для своего одноименного бренда, а также для создания логотипа для Fendi. Джонс признался, что ему удалось найти тот самый логотип и перенести его на колготки и кимоно с яркими полосами, как повторяющийся шрифт. Чтобы наполнить коллекцию творчеством Лопеса, Джонс отправился в Нью-Йорк и позаимствовал мотивы мазков из последних лет карьеры иллюстратора, которые он умело применил на танцевальных платьях из джерси и кафтанах, пишет Vogue UA.

Показ начался с элегантных брючных костюмов в белом цвете, олицетворяющих женственность, жакетов с острыми лацканами, струящихся платьев, украшенных абстрактным принтом, и изящных пальто, подчеркивающих фигуру. Затем настроение на подиуме стало более праздничным: модели вышли к гостям в объемных шубах, вдохновленных архивными работами Карла Лагерфельда, высоких кожаных сапогах, куртках, украшенных золотом, и ультракоротких шортах, которые будущей весной будут носить самые смелые музы итальянского модного Дома. Образы дополнили культовые Baguette и Fendi First, миниатюрные сумки-браслеты и хобо с металлическим логотипом бренда, которые имеют все шансы получить статус it-bags нового весенне-летнего сезона.