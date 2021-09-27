Каждый год бренд Max Mara посвящает свои коллекции одной или нескольким женщинам, оставившим след в истории. В этом сезоне Ян Гриффитс решил отдать дать уважения Франсуаза Куаре, известной под псевдонимом Саган. Писательница отличалась не только ярким литературным талантом, но и своей необычной судьбой. В подростковом возрасте она была дважды отчислена из школы, в 17 лет – провалила выпускные экзамены, а двумя годами позже написала дебютную книгу «Здравствуй, грусть», которая потрясла французское общество.

При этом при работе над коллекцией дизайнер создавал вещи не для самой Саган а для одной из ее героинь – Сесиль, которая одновременно умеет наслаждаться окружающими ее роскошью и шиком, но при этом находится в постоянном конфликте со своим внутренним миром, пишет World Fashion Channel.

Max Mara попытался представить гардероб для такой же буржуазной бунтарки наших дней, которая любит стиль и комфорт одновременно. Гриффитс отказался от классических силуэтов и сдержанного кроя и делает ставку на минималистичный smart-casual с сексуальными элементами. На подиуме модели представили короткие платья-трапеции, многофукциональные кожаные жакеты, джинсовые рубашки, топы-бандо, мини-шорты со свитшотами, яркие пальто, вязаные платья в пол и комплекты с юбками выше колена.

Образы завершали рыбацкие сандалии на небольшой платформе и вместительные сумки в тон. Цветовая гамма коллекции варьировалась от песочного до рыжевато-коричневого, синего и черного, с всплесками

Как отмечает Buro 24/7, показ Max Mara прошел в здании Университета Боккони – одной из ведущих мировых школ делового администрирования в мире. Выбор локации обусловлен тем, что количество девушек-выпускников на факультетах юриспруденции, экономики и политических наук здесь растет с каждым годом, а Max Mara позиционирует себя брендом для сильных и независимых женщин.