В рамках миланской Недели моды прошел первый подиумный показ коллекции Prada, созданной Миуччей Прадой и Рафом Симонсом. Модный Дом провел целых два идентичных дефиле – в Милане и в Шанхае. Основными декорациями шоу стали большие экраны, на которых гости могли видеть все, что в данную секунду происходит в другой стране. Как пишет World Fashion Channel, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать что мир моды стал гораздо глобальнее, а также в очередной раз напомнить всем, что настоящая сила заключается в единстве разных культур, ценностей и убеждений.

Лейтмотивом коллекции стал язык соблазнения и сексуальность, которые снова набирают актуальность в постпандемическую эпоху. При этом стремление людей носить более обтягивающую, короткую и прозрачную одежду связано не только с тем, что они соскучились по нарядным вещам во время карантина, но и с новым витком развития бодипозитива, который учит не стесняться своего тела и спокойно надевать все, в чем можно почувствовать себя комфортно.

Так, дуэт дизайнеров взял на вооружение знаковые элементы женского будуарного и повседневного гардероба из разных исторических периодов: чашечки бюстгальтера в духе корсетной моды 50-х были вставлены в трикотажные свитеры, строгие черные пиджаки на талии скреплены кожаными ремнями, а атласные платья-футляры, которыми знаменит бренд, оказались расстегнутыми до копчика, отмечает L’Officiel.

Ключевая вещь новой коллекции Prada – мини-юбка со шлейфом. Дизайнеры исполнили ее в нескольких вариациях ­ из кожи, тафты и множестве оттенков: от черного до конфетно-розового и ярко-оранжевого. Модели носили их с «потертыми» oversize-косухами и кожаными жакетами в винтажном стиле.

Образы дополняли широкие браслеты-оковы на плечах, туфли-слингбэки, мюли на фигурном каблуке, сумки-багеты и очки в спортивном стиле.