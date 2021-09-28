Охватившая мир моды вездесущая ностальгия по нулевым не обошла стороной и новую весенне-летнюю коллекцию Dolce & Gabbana. Это вполне закономерно: для Доменико Дольче и Стефано Габбана 2000 год стал тем пиковым моментом, когда эстетика дома перешла от минимализма 1990-х к самой спорной эре в истории моды.

На подиуме появилось все, что дизайнерский дуэт делал в то время: джинсы с низкой посадкой, эластичные скинни, футболки с изображениями Дженнифер Лопес, брюки-карго в сочетании с кружевными топами, платья, выполненные из струящейся ткани, шифоновые блузы с цветами, укороченные пиджаки, а также ботфорты из денима и широкие пояса с приметной монограммой бренда. Разумеется, все это было наполнено обилием цветных страз, анималистичными принтами и сексуальными разрезами.

Не обошлось и без знаковых для бренда черных платьев-футляров. На этот раз – с многочисленными вырезами и корсетной шнуровкой. Некоторые модели и вовсе выходили на подиум лишь в нижнем белье – такого Dolce & Gabbana себе «не позволяли», наверное, с середины 2000-х.

Помимо ностальгии по нулевым, шоу Dolce & Gabbana было отмечено еще одной новой темой – айпсаклинг. Дизайнеры купили списанный военный камуфляж, чтобы затем его переосмылить и деконструировать. Так на подиуме появились куртки с характерной расцветкой, дополненные леопардовым принтом, широкие брюки-карго с низкой посадкой и высокие сапоги со вставками из лоскутов камуфляжной ткани.