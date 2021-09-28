Versace представил новую коллекцию весна-лето 2022 на Неделе моды в Милане. Донателла Версаче собрала на подиуме всех своих муз. Шоу прошло под замиксованные хиты Дуа Липы. Сама певица открыла показ в черном жакете с булавками и облегающей юбке-карандаше с разрезами по бокам. Впервые Джанни Версаче использовал булавки в коллекции весна-лето 1994. Для финального выхода певицы было выбрано мерцающее розовое платье, которое отсылало к прошлым коллекциям бренда и образу Лиз Херли на красной дорожке в 1994 году, пишет Buro 24/7.

Еще один дебютный выход на показе Versace случился у дочери Мадонны Лурдес Леон. Она впервые представляла одежду бренда и появилась на подиуме в откровенном серебряном платье. Пикантности образу придавали вырезы и глубокое треугольное декольте. Также на подиуме в этот вечер появились Эмили Ратаковски, Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и Джиджи Хадид.

При этом звездный кастинг не смог затмить яркую во всех смыслах коллекцию Versace. В новом сезоне Донателла представила более 70 стильных образов, составленных из кожаных и латексных мини, «платочных» топов и юбок, джинсов с шелковыми вставками и платьев-футляров, которые отлично сочетаются с цветными колготками. Образы дополняли крупные очки, косынки, базовые бейсболки, сдвоенные сумки и крупные украшения, отмечает Elle. Что касается обуви, то дизайнер предлагает носить босоножки на огромной платформе – не слишком практичные, но зато невероятно красиво.

Следующее лето дизайнер видит очень красочным и ярким – насыщенные краски она смешала с броскими принтами, немного оттенила их драматичным черным и приправила фирменной соблазнительностью.