Zarina Yeva, популярная модель и актриса, появилась на обложке Harpers Bazaar Serbia.

Модель и актриса Zarina Yeva украсила сентябрьский номер Harpers Bazaar: на обложке она позирует в невероятно объёмном и воздушном платье, придающим ей сходство с птицей. Съёмочная команда наверняка вдохновлялась пернатым миром, потому что все образы получились настолько летящими, будто это декорации к сказке. Сочетание струящегося шёлка, воздушного фатина, роскошных перьев, обрамляющих гладко причёсанную головку с невероятно глубокими глазами — всё это на фоне утёсов калифорнийского парка Васкез Рокс.

Zarina Yeva, американская модель казахского происхождения, уже добилась невероятных успехов в фешн-индустрии: начав в родном Алматы, она без боя взяла Казахстан, безоговорочно победив в конкурсе «Лучшая модель Казахстана», и выиграв титул «World Beauty Queen» в Сеуле. Вслед за этим гламурные обложки посыпались как из рога изобилия: Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, L’Officiel, Glamour, Maxim. Буквально недавно девушка закончила учёбу в New York Film Academy в Лос-Анджелесе, развивает кинокарьеру, готовится к двум важным крупным кинопроектам, а в свободное время находит свою отдушину в беге и медитации.