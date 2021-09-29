После целого года путешествий по самым невероятным местам планеты Saint Laurent наконец-то вернулся в Париж. Показ модного Дома прошел на площади Трокадеро, у самого подножия Эйфелевой башни, как в старые добрые времена. Сет-дизайн по традиции был впечатляющим: мерцающая башня на фоне, падающая с рамп к подиуму вода. Эпичности происходящему добавляла музыка, за которую уже не в первый раз отвечал французский композитор SebastiAn, пишет WMJ.

На этот раз главным источником вдохновения для Энтони Ваккарелло стала младшая дочь Пабло Пикассо – Палома Пикассо, которая была музой Ива Сен-Лорана. Именно она сыграла ключевую роль в творчестве дизайнера, вдохновив его пойти на многие риски. Из ее гардероба в сезон весна-лето 2022 пришли мужские пиджаки с широкими плечами, платья-плащи, облегающие комбинезоны в разных вариациях и высоченные каблуки. Как отмечает Buro 24/7, креативный директор Saint Laurent обыграл любовь Пикассо к моде 1940-х и крупным украшениям (Палома работала дизайнером в Tiffany & Co.).

Кроме того, модели появлялись на подиуме в фирменном образе светской львицы: темные волосы, алые губы и яркая тушь. «Она демонстрировала гламурную стойкость. Это был ее способ двигаться по жизни, придерживаясь своих прав», – приводит Vogue UA слова Ваккарелло.

Яркие кожаные перчатки, массивные серьги с геометрическим рисунком, многоярусные серьги-подвески, украшенные мерцающими драгоценными камнями, лодочки из лакированной кожи и огромные круглые очки – вся коллекция Saint Laurent повторяла стиль 1980-х.

И, наконец, именно Палома подсказала дизайнеру новый способ носить клатч, чтобы освободить руки на вечеринке: нужно просто заткнуть его за пояс, как это часто делала она с пригласительными на очередное мероприятие.