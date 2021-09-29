В рамках Недели моды в Париже Мария Грация Кьюри представила новую коллекцию Dior. Коллекцию сезона весна-лето 2022 дизайнер строила на идеях чистоты линий, минимализма и оптимизма. Главным источником вдохновения для нее послужили эпоха 60-х и коллекции Марка Боана, который работал во французском Доме с 1958 по 1989 годы, пишет The Blueprint.

Вместо привычных платьев из прозрачной ткани с вышивкой на подиуме появились мини-юбки и платья прямого кроя в стиле колор-блок, укороченные жакеты, джинсы с низкой посадкой, стеганые пальто, шелковые боксеры, топы-невидимки, дубленки с цветным мехом, брюки карго с хищным принтом, джинсовые куртки и олимпийки с объемным воротником. Дополняли образы массивные кольца и сумки в «наивном» стиле.

Цветовая палитра коллекции состояла буквально из всех цветов радуги: оранжевый, насыщенный зелёный, розовый, голубой и фиолетовый. Это нетипичное для Dior разнообразие уравновешивали образы в классической черно-белой гамме.

Вторил яркому настроению и сет-дизайн, созданный итальянской художницей Анной Папаратти и вдохновленный знаменитым римским клубом Piper. «Я много размышляла о том, что значит работать в моде и почему нам нужно делать настоящее шоу. Мода – это игра. Носить одежду – значит выступать», – приводит Vogue UA слова Кьюри.

В 1960-х годах Папаратти сделала себе имя, создав фальшивые настольные игры, в которых ставилась под сомнение абсурдность жизни. Дизайнер поручила ей создать для шоу огромную настольную игру, в которой модели передвигались, как пешки в натуральную величину.