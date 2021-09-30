Дрис Ван Нотен в отличие от большинства дизайнеров, участвующих в Неделе моды в Париже, провел презентацию своей новой коллекции не в традиционном формате, а в виде лукбука, дополненного танцевальным видео с треками певицы Грейс Джонс. Автором снимков стал фэшн-фотограф Рафаэль Паваротти, а режиссером сюрреалистичного ролика – Альберт Мойя.

Основатель марки рассказал, что, создавая образы для нового сезона, он думал обо всех музыкальных фестивалях, которые были отменены из-за пандемии, а также о царящей на них атмосфере веселья, хаоса и легкого безумства. «Мы хотели передать эту радость: когда ты чувствуешь себя частью толпы, делишься эмоциями с окружающими и заряжаешься энергией, причем не важно, происходит это на каком-то массовом концерте или на вечеринке в тайном клубе», – приводит World Fashion Channel его слова.

В новую коллекцию Dries Van Noten вошли пальто и платья, отделанные разноцветной ассиметричной бахромой, куртки с объемными рукавами, блузки из жатой ткани, юбки с сюрреалистичными принтами, футболки с рядами мелких рюшей и джинсовки – все в самых ярких и насыщенных цветах, от оранжевого до фиолетового.

Большинство образов не ограничиваются одним ярким цветом: плащи и жилеты украшены цветными разводами, палитра бахромы на платье включает розовый, зеленый, бордовый и желтый, есть радужный трикотаж и вещи с голографическим эффектом. Образы дополняют сумки с цветной бахромой, топы-сетки из бусин и туфли на платформе, отмечает Buro 24/7.

«Я надеюсь провести показ в следующем году, но не могу этого обещать. Пока я говорю лишь то, что не нужно носить скучную одежду. Даже если впереди нас ждет еще одна волна карантина и придется сидеть дома, я предпочту делать это не в худи и трикотажных штанах, а ярко», – поделился Дрис Ван Нотен после показа.