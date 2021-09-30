Balmain провел грандиозный показ на Неделе моды в Париже. Этой коллекцией весна-лето 2022 Оливье Рустен отметил свое 10-летие на посту креативного директора Дома. Поздравить дизайнера вышли звездные модели и актрисы. А еще на шоу заочно отметилась Бейонсе. «Свежий, дерзкий, вдохновляющий», – так назвала дизайнера певица, записавшая для него голосовую поздравительную открытку, которая прозвучала во время шоу.

Весь показ можно условно разделить на две части. В первой Рустен представил коллекцию Balmain сезона весна-лето 2022, а во второй переосмыслил свои знаковые изделия за десятилетний стаж работы в модном Доме. Первая часть показа стала одой обнаженному телу и размышлением на тему цепей – одного из главных аксессуаров бренда. Дизайнер увеличил их звенья, превратив в топы, накинул на шеи и талии моделей, как ремни, создал из них лаконичные босоножки, пишет InStyle.

Затем дизайнер показал утилитарные образы, состоящие из широких брюк и объемных жакетов, жакеты-боди, джемперы с капюшонами, длинные развевающиеся ремни, юбки с заниженной талией в паре с драгоценными топами, стеганые куртки и пальто свободного кроя. Их дополняли массивные золотые украшения и современные аксессуары – от футуристических солнцезащитных очков до пуховых сумок, отмечает Vogue UA. В финале креативный директор Balmain представил капсулу, основой которой стали его наработки за 10 лет пребывания в кресле креативного директора. Открыла эту часть шоу Наоми Кэмпбелл в сияющем платье-сетке длины макси по фигуре. К ней на подиуме присоединились другие легендарные модели: Лара Стоун, Карла Бруни, Карен Элсон, Мариякарла Босконо, Наталья Водянова, Милла Йовович, лицо рекламной кампании Balmain в 2018 году. Они были одеты в золотые наряды, плетеные сети и расшитые жемчугом ткани – все то, что звезды так любят Balmain для выхода на красную ковровую дорожку.