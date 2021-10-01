Для Габриэлы Херст в Chloé случился своего рода второй дебют: накануне она впервые представила коллекцию в физическом формате, перед живой аудиторией. Показ прошел на набережной Сены в Париже. Модели ходили у пристани Турнель в лучах яркого сентябрьского солнца.

«Эта коллекция о любви, как бы банально это ни звучало. На самом деле она о любви ко многим вещам: любви к рукоделию, любви к дружбе, любви к ближнему», – приводит Buro 24/7 UA слова дизайнера. В этом сезоне она решила ограничить коллекцию 31 образом: во-первых, для того, чтобы продумать каждый из них до мелочей, а во-вторых, чтобы минимизировать вред, который модная индустрия наносит окружающей среде.

Большое внимание дизайнер уделила ручному труду мастеров своих ателье – вышивкам, трикотажу, плетениям, кожаным окантовкам и другим приемам. В коллекцию вошли жакеты, пальто и юбки с бахромой, брючные костюмы, необычные топы с длинными лоскутками ткани, классические брюки, трикотажные футболки, пончо и накидки в стиле бохо, а также украшения с крупными перламутровыми ракушками, отмечает World Fashion Channel.

Еще один шаг в сторону устойчивости – отказ от хлопка в пользу льна, который не так истощает природные ресурсы. Из него создали брючные костюмы и тренчи естественного молочного цвета. А все кроссовки и сандалии в коллекции были созданы из выброшенных вьетнамок в партнерстве с Ocean Salt.