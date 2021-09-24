Российский бренд Ulyana Sergeenko представил коллекцию Demi-Couture осень-зима 2021. В ней соединились силуэты разных эпох и стилей, которые дополнились авторскими принтами, вдохновленными стилем ар-деко.

Основу линии составили миди-платья с авторскими принтами, вдохновленными работами художника Виктора Васнецова, а также фактурой изразцовых печей. Отсюда на вещах можно разглядеть грибы, яблоки, ягоды, лис, зайцев и котиков.

Как отмечает журнал OK, также в коллекции Demi-Couture представлен большой выбор разнообразных моделей: мини- и миди-платья с различными декоративными деталями и вырезами, жакеты и укороченные блузы с объемными плечами, юбки разных фасонов и длины, комбинезоны, кашемировые пальто, свитера и трикотажные костюмы.

Использование многогранной фигуры сердца в качестве декоративного элемента стало ещё одним дизайнерским решением. В виде него выполнены нашивки на платьях и юбках, карманы жакетов, а также форма декольте, пишет Elle.

Образы завершают шелковые косынки и платки, остроносые ботильоны на шнуровке и новые модели сумки Natalia – теперь в красном и бордовом цветах.