Самый известный модный блогер из Италии, дизайнер, модель и звезда Instagram Кьяра Ферраньи выпустит собственное шоу. Его будет транслировать стриминговый сервис Amazon Prime. Премьера запланирована на декабрь этого года, пишет L’Officiel.

В шоу также снимутся ее муж Fedez, сестры Валентина и Франческа, сын, друзья и другие члены ее семьи. Проект получил название The Ferragnez.

«Мы сделали это! Я и моя семья с гордостью объявляем вам о запуске сериала «Ферраньез». Он выйдет в декабре 2021 года во всем мире на платформе Amazon Prime Video. Не могу дождаться, когда смогу сообщить больше деталей, но мы так рады! Ребята, вы полюбите это шоу!» – поделилась своими эмоциями Кьяра, опубликовав красочный тизер, в котором супруги зажигают розовый знак с названием сериала на крыше в центре Милана. В видео Кьяра появилась в элегантном облегающем черном платье с глубоким вырезом и под руку со своим супругом.

Сериал будет состоять из восьми серий, его покажут в 240 странах мира.

Возможно, новый проект Кьяры Ферраньи будет похож на реалити-шоу семейства Кардашьян-Дженнер. Keep Up wit Kardashians выпускалось в период с 2007 по 2021 год. За это время было отснято целых 20 сезонов шоу.