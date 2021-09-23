Модель high fashion

Измерения и стандарты, которым должны соответствовать модели Высокой Моды, являются чрезвычайно строгими, но Вы же знаете, что всегда есть исключения. Модель должна быть высокой и стройной, но при этом не быть неуклюжей.

Моделям высокой моды очень повезло, потому как работают они на международном уровне. Они пользуются очень большим спросом поэтому часто путешествуют!

Контракты модели высокой моды на рекламу и активную поддержку брендов нередко превышают миллионы долларов США.Кстати, они регулярно появляются на обложках самых престижных журналов моды.

В целом модель высокой моды получает самые высокие в индустрии моды гонорары и сотрудничает с ведущими дизайнерами и всемирно известными фирмами.

Модель commercial

Коммерческие модели работают в сфере рекламы на телевидение, а так же в коммерческих фотосъемках для каталогов или рекламы в интернете.

Хорошая новость! Модели могут быть любого возраста, комплектации и роста. Но, они должны обладать базовыми актерскими навыками.

Коммерческие модели тратят меньше времени на перелеты, работают и проживают в районах где расположены рекламные агентства или их заказчики.

Чтобы стать коммерческой моделью Вы должны не только продавать свой внешний вид, но и уметь подать свою индивидуальность.

В этой сфере модельного бизнеса Ваш образ, так называемый “look” - имеет гораздо большее значение, чем Ваш рост.

Модель promotional

Основная задача рекламной модели - привлечь внимание клиентов и оставить хорошее впечатление. Они являются популярной формой рекламы и маркетинга и представляют собой огромный актив для любого мероприятия. Главные качества рекламной модели: умные, красивые, общительные и представительные мужчины и женщины.

Так же рекламные модели, по сути, являются сотрудниками бренда и поэтому должны быть максимально осведомлены.

Работая в качестве рекламной модели, Вы имеете множество возможностей пообщаться с агентствами, брендами и инсайдерами в модельной сфере. По-этому если Вы заинтересованы в продвижении своей модельной карьеры, эти связи могут быть началом коммерческого моделинга.

Модель Trade show

Модели торговых мероприятий привлекают внимание посетителей своим присутствием рядом с бизнес-стендом. Работа заключается в том, чтобы повысить интерес потребителей к продукту или услуге бренда за счет привлекательной внешности и очаровательной индивидуальности модели.

Кстати, модели торговых выставок могут выступать в нескольких ролях в мероприятии:

- встречающие - привлекательные и дружелюбные модели, которые приветствуют гостей.

- модели, стоящие около стендов привлекают посетителей и продвигают продукты компании.

- модели, взаимодействующие с толпой. Также они производят положительное первое впечатление о вашем мероприятии.

В целом, модели торговых мероприятий добавляют бренду больше ценности и узнаваемости, что положительно влияет на бизнес.

Spokes models

Эти модели зачастую становятся лицом бренда, который они представляют. Это профессиональные модели, которых мы видим каждый день на обложках журналов, рекламной продукции, на страницах социальных сетей, посвященных различным брендам.

Для того, чтобы стать идеальной spokes моделью Вам нужно:

- красноречие. Модель, которая не стесняется, не паникует и не нервничает во время общения с массами.

- отношение к продукту. Модель - представитель бренда должна как то взаимодействовать с продуктом, который она представляет. Например, если это реклама спортивной формы или инвентаря, модель должна выглядеть соответствующе.

В заключении скажу, что лучшая spokes models наилучшим образом представит бренд, имидж и культуру компании. Она сделает все возможное, чтобы увеличить продажи продукта за счет рекламы.

Модель plus size

Модель размера плюс — профессиональная модель с размером одежды от 42 до 54 и пропорциональной фигурой. Главное правило заключается в том, что ваша талия должна быть примерно на 20 см меньше, чем ваши бедра, но это всего лишь ориентир. Есть исключения из каждого правила! Главное нести позитивный настрой на кастинг.

Плюс в том, что модели размера плюс имеют больший диапазон объемов в отличие от стандартных манекенщиц.

Модели больших размеров работают для каталогов, редакций журналов, в рекламных объявлениях и в печатных кампаниях для крупнейших мировых брендов и дизайнеров. Да, модель plus size теперь можно увидеть на подиумах Нью-Йоркской недели моды, в коллекциях Жана Поля Готье, Джона Гальяно и других ведущих дизайнеров, а также на страницах Vogue и Elle.

Независимо от того, в какой области моделинга plus size Вы будете работать, Вам необходимо излучать уверенность, а также иметь здоровую кожу, волосы и ногти.

Модель runway

Подиумная модель работает на показах и демонстрирует одежду дизайнера, проходя по длинной платформе перед довольно обширной аудиторией.

Если Вы хорошо двигаетесь, вращаетесь и создаете положительное впечатление на людей из индустрии моды, будучи одетой в великолепную одежду, Вы, вероятно, станете идеальной подиумной моделью.

Во время "Недель моды" в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Париже принимают участие зачастую именно подиумные модели.

Как подиумная модель, у Вас будет возможность посещать мероприятия, которые будут отличными возможностями для Вашей карьеры.

Очень важно, чтобы у Вас был агент, который поможет Вам выбрать наиболее подходящие показы и забронировать их в первую очередь. Также модельные агенты предлагают бесценные знания и опыт в сфере моделинга и это необходимо, чтобы сделать успешную карьеру.

Модель print

Модели коммерческого глянца украшают обложки и страницы публикаций, рекламирующих товары и услуги. В отличие от подиумный моделей, печать не придерживается строгого набора физических требований. Поэтому вместо этого агентства и бренды ищут правильный внешний вид. В зависимости от Вашей внешности, специальных навыков, а также уверенности и настойчивости, Вы должны выглядеть ухоженно, чтобы работать в данном направлении.

Эта сфера моделинга очень разнообразна, ведь модели для глянца могут иметь различный размер одежды и рост.

Также Вам необходимо иметь хорошее портфолио (можно обзавестись онлайн-портфолио).

Постарайтесь изучить рынок глянца, чтобы знать какая реклама сейчас присутствует на страницах и чтобы Вы понимали как работать в данном направлении моделинга.

Модель underwear

Конечно же модели нижнего белья имеют хорошее подтянутое тело. К счастью Вы не должны быть очень худой, как так это направление моделинга требует от Вас среднего размера ягодиц и бюста.

Модели нижнего белья получают очень достойную оплату за фотосьёмки и показы.

Вы также можете стать новой моделью для Victoria's Secret или Wonderbra или сможете оказаться даже в выпуске Sports Illustrated в сексуальном купальнике ( а это очень популярное спортивное издание).

В этом направлении важно иметь хорошего модельного агента, который поможет Вам в поиске качественных фотосьёмок для работы, а также агент сможет присутствовать на некоторых Ваших сьемках для Вашей же безопасности.

Модель art

Арт модель позирует для любого визуального художника как часть творческого процесса. Наиболее распространенными видами художественных работ, в которых используются модели, являются рисунки, фотографии и даже скульптуры.

И зачастую арт модели являются предметом искусства, музами, источником вдохновения, без которого искусство не существовало бы.

Вы - бесценный ресурс, для художника, который который учится создавать портреты.

Работа арт моделью может послужить для Вас отличным способом не только получить огромный опыт с процессом позирования и моделинга, но и хорошим способом заработать деньги, особенно если Вы стремитесь сделать карьеру в модельном бизнесе - стать коммерческой или подиумной моделью.

Модель petite

Эти модели работают в рекламе, каталогах, фотосьемках для глянца отдельных частей тела.

У Вас есть шанс стать профессиональной моделью, если Вы амбициозны и обладаете уникальным внешним видом.

В данной сфере Ваша фигура имеет больше значения, нежели рост. К примеру, если Вы рекламируете купальник, то Ваше тело должно быть подтянутым и спортивным.

А вообще модели для сьемок отдельных частей тела (таких как руки, ноги, глаза либо лицо в целом) могут рекламировать различную продукцию: ювелирные изделия, косметику, но чаще всего их приглашают для демонстрации одежды для небольших коллекций Модных Домов.

Модель part

Это направление моделинга фокусируется на конкретных частях тела, нежели на росте.

Красивая форма ног, ягодиц, пронзительные глаза или изящные руки будут под пристальным наблюдением на кастинге. Вам нужно определить Вашу уникальную часть тела и уметь её красиво подать.

Модели определенных частей тела пользуются огромным спросом у компаний, которые хотят, чтобы идеальные руки, ноги, ступни или другие части тела рекламировали их продукцию.

Эта сфера моделинга очень прибыльная. По данным Forbes part модели зарабатывают около $ 1000 в день на телевизионной рекламе и от $ 2000 до $ 5000 в день благодаря печатным работам.

Модель advertising

Рекламные модели работают в сфере коммерческой рекламы, фотосъемок для каталогов или для объявлений в интернет, а также для рекламы на телевидении и конечно же в глянце.

В этом направлении моделинга не так важен Ваш рост, нежели Ваши внешние данные и умение работать в кадре, чувствовать себя уверенно. Главное, для рекламных моделей, чтобы они были пропорциональны и в кадре выглядели эффектно.

Модели получают хорошие гонорары, ведь эта сфера очень разнообразна: начиная от рекламных компаний брендов и заканчивая огромными билбордами с изображением модели.

Но не стоит забывать о том, что рекламные модели могут иметь различный рост и вес, поэтому конкуренция в данной сфере велика.

Модель fitness

Фитнес - модели обладают здоровой и подтянутой физической формой.

Их сфера деятельности включает обложки журналов и все виды рекламы.

Существуют специально предназначенные журналы для фитнес-моделей, на которых они выполняют физические упражнения для приобретения хорошей физической формы.

Помимо подтянутой фигуры, фитнес-модели также должны быть привлекательными, иметь здоровую кожу, блестящие волосы и красивую улыбку.

На крупных рынках, таких как Нью-Йорк, Лондон и Германия, существует множество агентств, которые работают именно с фитнес-моделями.

Модель kids

Сфера деятельности ребенка - модели, в основном, показы, реклама, продвижения коммерческих продуктов или фотография для глянца.

Большой успех среди детских моделей, которые стали знаменитостями, благодаря тому, что родители привели их в мир моделинга для дальнейшей карьеры.

На практике большинство работ в моделинге достаются детям, которые уже работали в качестве моделей, и построили рабочие отношения с модельным агентством.

Для моделей новичков основная задача состоит в получении первой работы. Обычно это происходит через рекомендации людей, уже работающих в моделинге. Кроме того, можно находить работу, напрямую связавшись с модельными агентствами. Иногда ребенок может быть «обнаружен» в общественном месте или через другие массовые средства, такие как: “Участие в местных и национальных конкурсах красоты”; “Работа с местными ритейлерами для небольшого моделинга”; “Заявки на модные шоу торговых центров”; либо же заявки на фотоконкурсы.

Модель hair

Если волосы - Ваша лучшая отличительная черта, то почему бы не воспользоваться ею?

И стать hair моделью, которые представлены во всех типах продуктов для волос от шампуня, красок и лака для волос до упаковки выпрямителей или фенов.

Если Вы хотите, чтобы ваши волосы подстригли, уложили или окрасили, Вы можете стать той, кого ищут профессиональные стилисты либо парикмахеры.

Как мужские, так и женские hair модели всегда необходимы для представления работ на конкурсах, шоу либо фотосессиях. Самое главное - и вам сделают это бесплатно!

Итак, будь Вы блондинка или брюнетка, с короткими или длинными волосами, если волосы являются Вашей гордостью, обратитесь в любое модельное агентство и узнайте, как стать hair моделью.

Модель shoes

Стать моделью shoes отличный способ для девушек получить дополнительный доход. Если Вы живете недалеко от какого-либо крупного мегаполиса, есть вероятность, что рядом с вами есть модельные агентства, которые принимают участие в сезонных показах обуви.

Большинство моделей обуви имеют не высокий рост и не должны иметь портфолио и большой опыт в моделинге.

Сделайте хотя бы одну фотографию ваших ног и ступней (в туфлях).А также практикуйте ходьбу на разной высоте каблука - очень высокие, среднего размера и балетки.

Гонорары модели получают очень хорошие.

Работа моделью shoes является надежной, поскольку она проходит в одно и то же время каждый год, и многие компании будут снова нанимать моделей, с которыми уже работали.

Модель lingerie

Для того, чтобы стать моделью женского белья, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы получить идеально подтянутое тело.

Соблюдение диеты и выполнение упражнений - первый шаг к этому. Вам нужно употреблять здоровую пищу, которая способствует здоровью кожи, волос и ногтей. Это также важный фактор.

Для работы моделью женского белья Вы должны убедиться, что ваш агент первоклассный, Вы можете ей(ему) доверять, и фотографы, которых она(он) использует, также должны быть высокопрофессиональными.

Вас могут спросить о Ваших замерах в случае, если компания нижнего белья либо купальников захочет использовать Вас для своих рекламных материалов.

В целом, чтобы стать моделью нижнего белья, нужно много усилий. Но если Вы полностью мотивированы и упорно идете к своей цели, Вы не будете разочарованы результатом.

Модель catalogue

Компании создают каталоги, в целях реализации своих последних линий одежды, и задача моделей, чтобы они выглядели хорошо.

Благодаря интернету, каталог моделей более ценен, чем когда-либо и это очень выгодно для таких моделей.

Модели для работы в каталогах должны обладать несколькими основными физическими качествами, такими как сияющая кожа, здоровые волосы и убойная улыбка.

В зависимости от каталога компании могут понадобиться высокие либо низкие, худые или модели больших размеров и даже модели разных национальностей.

Вы можете заработать от несколько сотен долларов за небольшую съемку каталога и до десяти тысяч долларов и более за популярный международный каталог.

Другой вариант - моделинг определенный частей тела. Если у Вас есть выдающаяся часть тела (Ваши руки, ноги или ступни) Вы также можете работать в сфере моделинга для каталогов.

Модель editorial

Это моделинг для журнальных редакций и таких обложек, как Vogue, Elle, Marie Claire и многих других.

Стандартные требования к внешним данным моделей практически аналогичны требованиям, которые предъявляют к моделям высокой моды.

Самое важное правило в этом направлении - Вы должны быть очень фотогеничной(-ым).

Довольно часто одни и те же модели работают и в глянцевой печати и в сфере высокой моды.

Журнальные материалы обеспечивают огромную демонстрацию рекламы, как способ воздействия на аудиторию. Поэтому работая в данной сфере моделинга Вы получаете огромный опыт и становитесь на шаг ближе к Вашей цели в модельном бизнесе.

Модель showroom

Как только дизайнер подготовил свою новую коллекцию, он приглашает шоурум-моделей для представления одежды покупателям, торговым центрам и специальным клиентам.

Иногда требуется шоурум-модель, которая(-ый) расскажет о том, что на ней надето. Это означает, что модель должна быть умной, общительной и самое главное улыбчивой!

Показ новой коллекции шоурум - моделями может проходить в офисе дизайнера, торговом центре, специализированной магазине или в заранее обсужденном месте.

Кроме того, шоурум - модели получают хорошие гонорары и долгое время работают для одной и той же компании либо бренда.

Модель glamour

Гламурные модели обладают определенной сексуальной привлекательностью и не боятся хвастаться своим телом. Их позы, как правило, более сексуальны, чем у других моделей, и ориентированы на мужскую аудиторию.

Вы можете их наблюдать в календарях, мужских журналах, таких как Maxim, FHM или даже Playboy, и в рекламе.

Моделям glamour не обязательно соответствовать определенным требованиям роста. Они должны быть стройными, иметь здоровые волосы, потрясающее лицо и быть уверенными в себе.

Для гламурных моделей также не редкость работать в купальниках или моделями нижнего белья.

Если Вы только начинаете свою карьеру Вам необходимо модельное агентство, которое будет Вас представлять. Когда Вы работаете в агентстве, Вы будете в безопасности (агентство всегда будет знать, на кого и где Вы работаете) и также Вы будете получать от них необходимые рекомендации чтобы продолжить свою карьеру в моделинге.

Модель mature

Компании, которые заинтересованные в ориентации на возрастной рынок, продвигают свои продукты и бренды с использованием более взрослых моделей.

Чтобы стать зрелой моделью Вам нужен определенный шарм и зрелый взгляд на жизнь. Начиная от показов одежды до рекламы медицинских и косметических продуктов спрос на рынке моделей старшего возраста неуклонно растет.

Вам также нужны базовые качества модели, которые существуют в любом другом типе моделинга. Речь идет о хорошем состоянии волос и чистой коже.

Есть много модельных агентств, которые в поисках моделей старшего возраста.

В частности, существует множество фармацевтических компаний, которые работают с «возрастными» моделями.

Помните, что любая женщина может быть моделью. Это так. Так что верьте в свой возраст и себя.