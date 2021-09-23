Российский бренд Lesyanebo представил лукбук весенне-летней коллекции. В новом сезоне дизайнер Олеся Шиповская вдохновлялась стилем 1970-х и «Вудстоком» – культовым музыкальным фестивалем, прошедшим в 1969 году в США, поэтому в капсуле можно найти яркие и смелые образы в духе хиппи, пишет Elle.

Специализация Lesyanebo – это костюмы. На этот раз к тонкой шерстяной клетке и строгой полоске добавились модели со сдвоенными элементами, как гибрид жакета с жилеткой, а также юбки длины миди и приталенные силуэты против привычного оверсайз кроя.

Помимо этого, в новом лукбуке, снятом Тау Демидовым, представлены, муаровые тренчи, платья-макси с фигурной перфорацией, широкие рубашки-бомберы, топы и юбки, украшенные пайетками, а также вязаные платья и топы, отмечает The Blueprint.

Палитра Lesyanebo тоже стала смелее: оттенки синего соседствуют с кислотным зеленым, лимонный – с ягодным, изумрудный – с красным. Также в коллекции вновь появляется цветочный принт в двух цветовых вариациях. Бренд Lesyanebo был основан Олесей Шиповской в 2014 году как гимн вечным ценностям – элегантности, женственности и комфорту. В коллекциях дизайнер делится трогательными воспоминаниями из детства, дает тактичные отсылки к культурному и архитектурному наследию, которые прослеживаются в силуэтах и палитрах. За короткое время марка завоевала доверие множества девушек по всему миру, среди которых: Наталья Водянова, Джиджи Хадид, Ева Чен, Керолайн Вриланд.