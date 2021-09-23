Музыканты группы Måneskin, победившей на «Евровединеии-2021», стали героями новой рекламной кампании итальянского модного Дома Gucci. Их лично выбрал креативный директор бренда Алессандро Микеле.

Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио запомнились зрителям не только своим музыкальным талантом, но и дерзкими образами, которые словно возвращают нас во времена Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри с яркой лакированной кожей, комбинезонами с вырезами на грани приличий, пайетками, расклешенными брюками и дерзкой небрежностью, отмечает World Fashion Channel. Эта гендерная флюидность, дерзкая эротика и гротеск полностью отражает идеалы Gucci, поэтому их совместная работа была лишь вопросом времени.

Музыканты приняли участие в съемке, посвященной коллекции Aria, которая была создана в честь 100-летия Gucci. К Måneskin также присоединилась американская модель Кристен Макменами, известная своей андрогинной внешностью. Как пишет L’Officiel, в 90-е годы девушка переосмыслила понятие красоты: она коротко подстригла волосы, сбрила брови, а также покрасилась в черный.

Снимки для Gucci сделали легендарные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт. Съемка проходила в отеле The Savoy в Лондоне. Именно здесь много лет назад основатель Gucci Гуччио Гуччи работал лифтером и черпал вдохновение в искушенных и космополитичных нарядах гостей, за которыми обожал наблюдать.

Кроме того, это место является отсылкой к видеоклипу Мадонны I Want You – саундтреку к кампании Gucci Aria, действие которого также происходит в отеле, пишет Buro 24/7.