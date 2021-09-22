Симон Роша провела юбилейный показ, приуроченный к 10-летнему юбилею бренда. Шоу по традиции прошло в церкви – на этот раз местом проведения стала Большая церковь Святого Варфоломея в Лондоне, а на подиуме появились все хиты модного Дома, произведенные за 10 лет.

Крещение, свадьба, похороны – коллекции Simone Rocha часто вдохновлены таинственными ритуалами, которые символизируют главные вехи в жизни человека. Сезон весна-лето 2022 дизайнер посвятила рождению ребенка (недавно у нее самой родилась вторая дочка). Как отмечает Buro 24/7, белые кружевные платья символизируют пеленание, фактура плащей напоминает о детских покрывалах, а расшитые камнями атласные топы имитируют бюстгальтеры для кормления. К слову, объемные платья с оборками расстегиваются на груди – в красивых вещах, считает Роша, тоже можно кормить грудью.

Дизайнер также представила декорированные жемчугом свитера, рубашки с гипертрофированно большими воротниками, вязаные кардиганы конфетных оттенков, пальто из парчи с пышными рукавами и кожаные куртки из глянцевой и матовой кожи.

Образы дополняли дерзкие шнурованные ботфорты, туфли на огромной платформе и балетки. Из необычных аксессуаров в коллекции присутствовали сумки в виде энергетических кристаллов, плетёные короны из бусин, крупные заколки, колготки с принтом и перчатки из тафты, пишет Elle. Визажист Томас де Клювер украсил лица моделей переводными тату в виде ангелов и насекомых.